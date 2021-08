Nach ORF-Schacher: VP & Grüne verlieren

Nach dem Postenschacher um die ORF-Spitze muss die Koalition Haare lassen.

Wenn es um den ORF geht, sind die Österreicher an sich ja eher am Programm interessiert. Vergangene Woche war das anders: Dass ÖVP und Grüne Roland Weißmann auf den Schild gehoben und 4 Direktorenposten ausgedealt haben, kommt nicht gut an, wie die aktuelle ÖSTERREICH-Umfrage (Research Affairs, 10. bis 12. 8., 1.000 Befragte, max. Schwankung 3,2 %) zeigt.



