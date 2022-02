Nächste Woche kommt Freedom-Day-Gipfel

Nächste Woche am 14. Februar soll die Regierung zu einem Gipfel mit den Landeshauptleuten zusammenkommen.

Wien. Nächste Woche plant die Bundesregierung einen Öffnungs-Gipfel. Das Treffen soll per Videokonferenz am Mittwoch stattfinden. Danach sei eine Pressekonferenz geplant. Beim Freedom-Day-Gipfel teilnehmen sollen offenbar neben Bundeskanzler Nehammer, Vizekanzler Kogler und Gesundheitsminister Mückstein, die Landeschefs, GECKO-General Striedinger, Tourismusministerin Köstinger und Verteidigungsministerin Tanner.

Regeln sollen aufgehoben werden

Damit dürfte der Freedom Day in März wahr werden – sämtliche Regeln für alle – Geimpfte und Ungeimpfte – sollen aufgehoben werden:

Spätestens im März soll die Sperrstunde – derzeit Mitternacht – kippen.

Publikumsbeschränkun­gen sollen aufgehoben werden.

Damit könnte auch die Nachtgastronomie wieder in Betrieb gehen. Hier könnte es aber je nach Infektionsgeschehen noch härtere Auflagen geben.

Für körpernahe Dienstleister – das ist eine Forderung der Wirtschaftskammer – könnte im Laufe des März nach 2G auch 3G fallen.

Das will auch (bis auf das Luxussegment) die Hotellerie und Gastronomie für sich. Da der Druck der Landeshauptleute groß ist, kann man in diesen Bereichen von totalen Lockerungen ausgehen. Sie wollen auch (wie bereits 2020 und 2021) auf Masken verzichten.

Die Maskenpflicht soll an den Schulen – in der Volksschule gilt diese am Sitzplatz nicht mehr – auch in Unter- und Oberstufe ­gelockert werden.

Bleiben soll die FFP2-Maskenpflicht noch in öffentlichen Verkehrsmitteln, in Geschäften des täglichen Bedarfs und – wenn es nach Experten geht – im Handel.

Debatten über Tests und 3G laufen aber noch

Verhältnismäßigkeit. Im Hintergrund laufen auch Debatten über PCR-Tests und das Testen an sich. Wie jedes Jahr seit Ausbruch der Pandemie wollen vor allem die westlichen Bundesländer das Testen de facto einstellen. Wien, das Gesundheitsministerium und Experten wollen das nicht.

Die Frage sei freilich die der Verhältnismäßigkeit. Sollte die Welle im Frühling völlig gebrochen sein, könnte man verpflichtende Screenings nur in Schulen, Spitälern, Pflegeheime und der kritischen In­frastruktur beibehalten. Kippt die Impfpflicht, könnte 3G wieder nötig werden.