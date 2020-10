Anlässlich des Nationalfeiertags bedankt sich die türkis-grüne Regierung bei den Österreicherinnen und Österreichern mit einem emotionalen Video.

Heuer ist bekanntlich alles anders und so wird auch der Nationalfeiertag im Jahr 2020 ganz neu begangen. Anstatt der traditionellen Leistungsschau am Heldenplatz oder der Tag der offenen Tür in der Hofburg werden die Feierlichkeiten in digitaler Form vor die Bildschirme gebracht.

Und so produzierte auch die Bundesregierung ein Video unter dem Titel "Wir sind Österreich". In dem rund vier minütigen Clip wird zunächst auf die Vergangenheit unserer Republik zurückgeblickt. Der Weg aus Krisen wird skizziert und die Entwicklung zu einem der wohlhabendsten Länder in der EU verdeutlicht. Dabei wird betont, dass all dies nur aufgrund der Österreicher und Österreicherinnen möglich war. "Unser Geheimnis sind die Menschen", heißt es im Video. All jene Menschen, die Herausforderungen zusammen gemeistert und Krisen bewältigt haben. Und auch dieses Mal wird es so sein, dass nur die Gemeinschaft die Coronakrise besiegen kann.

Die Bundesregierung will durch dieses Video allen Menschen in Österreich Danke sagen und einen schönen Nationalfeiertag wünschen.