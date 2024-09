"Alles ist grün": Kogler wirft 2,5 Mio. Euro in Plakatkampagne

Die Grünen geben rund die Hälfte ihres Wahlkampfbudgets für Plakate aus.

Gilt sonst die FPÖ Österreich in Wahlkämpfen als die auffälligste Plakat-Partei, so sind es diesmal die Grünen, die das Straßenbild prägen. Mehrere oe24-User machten darauf aufmerksam, dass die grün umrandeten Plakate mit den markigen Slogans "Wähl Klima" oder "Bäume oder Beton" auffälliger sind als die vergleichsweise blassen FPÖ-Plakate oder die der ÖVP mit Kanzler Karl Nehammer. Allein in Wien ist noch eine ordentliche Prise SPÖ in der Plakat-Suppe.

© APA/ROLAND SCHLAGER ×

"Wir fallen einfach mit unseren grünen Umrandung auf", heißt es dazu bei den Grünen. Das ist aber nur die eine Seite der Medaille: Die Grünen geben zudem für Plakate relativ viel aus: Fünf Millionen Euro wirft die Partei von Werner Kogler in die Wahlschlacht - ein guter Teil geht in den Plakat-Wahlkampf: "1,5 Mio. Euro hat die erste Plakatwelle inklusive Radio-Spots gekostet, 1,4 Mio. haben wir für die zweite Welle ausgegeben." Das heißt: Rund 2,5 Mio. Euro und damit die Hälfte des gesamten grünen Wahlkampfbudgets pickt auf der Straße.