"Depperter Trampl": Grüne provozieren im Wahlkampf-Finish

Einen Tag vor der Wahl versuchen Grünen-Klubchefin Sigrid Maurer und Grünen-Chef Werner Kogler noch, möglichst viele Wähler zu überzeugen. Die beiden Politiker setzen dabei auf humorvoll gemeinte Instagram-Videos.

Mit einem offenbar sarkastischen Video meldete sich Grünen-Klubchefin Sigrid Maurer via Instagram zu Wort. "Seid ihr euch wirklich sicher, dass ihr das machen wolltewollt?", fragt Maurer ihre Follower. Viele Menschen würden sich fragen, wie sie Maurer eine Vorzugsstimme geben könnten.





Aber: Maurer warnt - wohl nicht ganz ernst gemeint - davor. "Ich bin die Sigrid Maurer, der depperte Trampl von die Grün:innen. Ich hab'" die letzten fünf Jahre mit der ÖVP gepackelt. Pfui, gack. Ich hasse bekanntlich Katzen", so Maurer. Sollte dennoch jemand "sich das unbedingt einbilden" und glauben, dass Maurer "die letzten fünf Jahre gute Arbeit gemacht hat", dann "in Gottes Namen: Bundesliste Platz 4", so die Grüne.

Koglers "PowerPoint-Präsentation"

Auch Grünen-Chef Werner Kogler postete am Samstag ein Video auf Instagram, in dem er seine Follower zu seiner "PowerPoint-Präsentation" begrüßt. Auf dem vor ihm stehenden iPad steht auch gleich das Thema der Vorstellung: "Die Grünen sind an allem Schuldschuld."





"Klima-Ticket. Wer braucht des?", fragt Kogler etwa gleich zu Beginn. "Die Bub fahren überhaupt umsonst, wo kommen wir denn da hin?" WeiterWeitere Folien in seiner Präsentation behandeln den Photovoltaik-Ausbau oder die Abschaffung des Amtsgeheimnisses. "Na, der Kogler hat des der Edtstadler eingeredet und jetzt gibt es kein zurückZurück", erzählt Kogler bei letzterem Punkt.

Auch an den "sinkenden CO2-EmmisionenEmissionen" oder dem EU-Renaturierungsgesetz - Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) gab die entscheidende Stimme - seien die "Grünen Schuldschuld". Zum Ende erklärte Kogler: "Fertig. Aus. Ende. Schuld sind die Grünen. Wer sonst? Danke für eure Aufmerksamkeit." Angefügt zu dem Video-Clip heißt es allerdings auch: "Ja, da sind wir gerne Schuldschuld."