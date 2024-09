Deutsche AfD feiert die FPÖ

Weidel mit Glückwünschen an Kickl via X - Auch Vlaams Belang erfreut

Nach den starken Zugewinnen der FPÖ bei der Nationalratswahl in Österreich hat Vorsitzende der AfD, Alice Weidel, der Partei gratuliert. "Die FPÖ ist laut 1. Hochrechnung stärkste Kraft! Herzlichen Glückwunsch an Herbert Kickl & die FPÖ", schrieb Weidel nach Verkündung der ersten Hochrechnung auf X und postete dazu ein Bild von ihr und Kickl.

Den FPÖ-Wahlsieg begrüßte auch der EU-Parlamentarier Gerof Annemans vom rechten Vlaams Belang in Belgien. "Sehr überzeugender Sieg unserer Freunde und Partner der österreichischen FPÖ!", schrieb Annemans auf X. Dies sei eine "inspirierende Verstärkung" der "Patrioten"-Fraktion im EU-Parlament "und unseren Ideen".

Die FPÖ hat bei der Wahl am Sonntag laut der ersten Hochrechnung von APA/ORF/FORESIGHT mit 29,1 Prozent klar Platz eins erreicht. Rang zwei geht demnach an die ÖVP mit 26,2 Prozent. Abgeschlagen auf Platz drei liegt die SPÖ mit 20,4 Prozent. Knapp ist das Rennen zwischen NEOS und Grünen mit 8,8 bzw. 8,6 Prozent. Gescheitert am Einzug sind nach derzeitigem Stand die übrigen Listen.

Die FPÖ ist im EU-Parlament mit dem Vlaams Belang, dem französischen Rassemblement National, der italienischen Lega und anderen Rechtsparteien in der Fraktion "Patrioten für Europa". Die AfD gehört zur anderen rechten Fraktion im EU-Parlament, "Europa der Souveränen Nationen".