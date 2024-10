Erster geheimer Gipfel Nehammer-Babler am Dienstag

Am kommenden Dienstag wird ein erster Versuch unternommen, das Eis zwischen ÖVP und SPÖ zu brechen.

Nein, Koalitionsverhandlungen seien das keine, nicht einmal von einem Sondierungsgespräch wollen beide Seiten sprechen. Aber immerhin: ÖVP-Chef und Kanzler Karl Nehammer wird am kommenden Dienstag den SPÖ-Vorsitzenden Andreas Babler treffen, vermutlich im Kanzleramt. Es sei ein atmosphärisches Treffen, bei dem es keinesfalls schon um Inhalte geht, hieß es etwa in der SPÖ. Die ÖVP-Seite bestätigte den Geheimgipfel ohne weitere Angaben. Nur so viel: Jetzt seien der Bundespräsident und Kickl am Zug.

Das Ziel ist aber klar, das Eis für eine Koalition ohne die FPÖ Herbert Kickls soll gebrochen werden - immerhin ist eine solche Variante die einzige Chance, dass Nehammer weiterhin Kanzler bleibt. Und auch Babler hatte sich als willig gezeigt, eine Regierung mit "Volkskanzler" Herbert Kickl fast schon um jeden Preis zu verhindern.

Allerdings, nach dem knappen Vorsprung von ÖVP und SPÖ von nur einem Mandat, braucht es einen dritten Partner. Zumindest die SPÖ hat schon mal bei Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger angeklopft.