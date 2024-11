FPÖ-Wahlfinale: Kickl nennt Nehammer "geistig unbewaffnet"

Mit Beschimpfungen und Herabwürdigungen beschloss FPÖ-Chef Herbert Kickl den Wahlkampf der steirischen FPÖ in Graz.

In der sogenannten Seifenfabrik, einem Veranstaltungszentrum am Ufer der Mur, hielt die FPÖ am Donnerstagabend ihre Wahlkampf-Schlussveranstaltung ab. Mit breiter Brust und der unvermeidlichen John-Otti-Band. Denn die Blauen führen alle Umfragen an. Entsprechend selbstbewusst war der Auftritt von FPÖ-Chef Herbert Kickl, der eine Brandrede mit Beschimpfungen und Drohungen in Richtung der anderen Parteien hielt. Besonders die ÖVP mit Karl Nehammer sowie Bundespräsident Alexander Van der Bellen bekamen ihr Fett ab, hier die ärgsten Sager des FPÖ-Chefs:

"Es gibt nur eine Partei, die für Optimismus zuständig ist, das ist die FPÖ."

"VK heißt für uns Volkskanzler, für die linken Demonstranten draußen heißt es Vollkoffer. Die linken Vögel, die Wahlergebnisse nicht zur Kenntnis nehmen wollen. Sie können uns nicht aufhalten, dann spring ich halt das nächste Mal mit dem Fallschirm ab."

"Das Projekt Volkskanzler hat erst zum Rollen begonnen, ich bin da voll im Saft."

"Nehammer ist schwer K.O. mit zwei blauen Augen"

"Der boxende Bundeskanzler, der im Titelkampf schwer K. O. gegangen ist. Und seitdem rennt er mit zwei blauen Augen herum."

"Bei Corona werden wir dich noch zur Verantwortung ziehen."

"Wenn es nach dem Gesetz der Serie geht, gibt es an diesem Wahlsonntag eine krachende Niederlage für die ÖVP und Nehammer haut sich ins Auto, fährt her und es gibt eine Riesenfeier. Das macht die Volkspartei ja immer. Vielleicht gibt es aber auch einen Donnerschlag, dass sich die ÖVP von diesem Sargnagel befreit und in Graz den blauen Brief für ihn aufgibt."

"Wenn der Mario Landeshauptmann ist, überlege ich mir einen Zweitwohnsitz in diesem Bundesland."

"Das System leistet Widerstand, aber nur noch. Ich habe dem Bundespräsidenten gesagt, Sie sprechen mit dem Anwalt von 1,4 Millionen Wählern, wenn ich nochmals komme, sind es 1,6 Millionen. Und wenn Sie mich angeloben, dann sind es schon 2 Millionen."

© APA/ERWIN SCHERIAU ×

"Der Mario Kunasek ist ein Steher, den haut nichts so schnell aus der Bahn."

"Ich stehe noch im Bann des US-Wahlkampfes, ich habe mich gefreut über die dummen Gesichter in der Nacht, als alles immer röter geworden ist. Das war das größte Comeback des Jahrhunderts."

"Wenn ein seniler Präsident Raketen nach Russland schießen lässt, da sagt keiner etwas."

"So klar wie am 29. September ist schon lange keine Nationalratswahl ausgegangen. Die ÖVP ist als Zweiter durchs Ziel gegangen, die Kommunisten, sie nennen sich SPÖ, sind nur Dritte. Seitdem wird der Wählerwille mit Füßen getreten. Die Neos haben ein Zwutschkerl-Prozent zugenommen und seitdem geht sie in ihrer Rolle auf als Gouvernante der Nation."

"Als der Nehammer gekommen ist - das war der Moment, wo der Körper von VdB nicht mehr mitgespielt hat und es ihm die Bandscheibe rausgehaut hat."

"Das ist eine schöne Mischkulanz, die uns der Präsident da serviert. Der Stalinist weiß nicht einmal, ob er nächste Woche noch Parteichef ist, weil der nächste Verrückte kommt."

"Was soll das herauskommen, jetzt stochern sie und sondieren sie herum. Der Bundespräsident hat sich schon vorher als Kuppler betätigt."

© oe24 ×

"Ich hätte ihnen Hirn mit Ei serviert, vielleicht hätte es etwas genutzt."



"Es sind nur ganz wenige, die verhindern, dass euer Wille geschieht und ein Freiheitlicher Bundeskanzler mit dem eisernen Besen durchfährt."



"Karl Nehammer, Armutsbekämpfung mit McDonald’s, wer so etwas sagt, hat einen Stein in der Brust, einen kaltschen schwarzen Stein."



"Sein Verbündeter ist der Bundespräsident. Soweit haben wir es gebracht, dass man keinen Regierungsbildungsauftrag bekommt, weil man etwas zustande bringen würde. Ich habe mit beiden geredet und es waren beide froh, dass die Termine vorbei waren."



"Die dritte Komponente ist die EU, die immer ein Interesse daran hat, eine willfährige Regierung zu haben."



"Nehammer ist geistig unbewaffnet zu den Gesprächen gekommen."



"Lieber Karl Nehammer, da tut sich ein Fenster für Dich auf, die Eva Glawischnig braucht einen Partner für Dancing Stars."