Geheimnis gelüftet: Kickl wählt morgen als Letzter

Bis zuletzt hatte sich die FPÖ in Schweigen gehüllt, wann ihr Spitzenkandidat wählen geht. Jetzt haben sie das Geheimnis gelüftet.

FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl wird morgen um etwa 14:30 Uhr seine Stimme zur Nationalratswahl 2024 abgeben, wie die Freiheitlichen am Samstag bekanntgaben. Der FPÖ-Spitzenkandidat wird seine Stimme im Seniorenzentrum Hoffmannpark in seiner Heimatgemeinde Purkersdorf abgeben.

So läuft Kickls Tag ab

FPÖ-Chef Herbert Kickl will in der Früh laufen gehen und dann mit seiner Familie zuhause zu Mittag essen. Dann wird er also um ca. 14.30 Uhr – als letzter aller Spitzenkandidaten – wählen gehen. Am Nachmittag wird Kickl dann mit seinem Team im Büro in Wien die ersten Hochrechnungen verfolgen.