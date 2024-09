Hier steigt der Showdown vor dem Wahl-Sonntag

Die Schlussveranstaltungen der Parteien werden alle am Freitag in einer Woche in Wien stattfinden.

Noch 8 Tage bis zur Wahl – und die Wahlkämpfe verlagern sich in die City. Einerseits, weil am Dienstag im oe24-Studio (und Donnerstag im ORF) die Elefantenrunden aller Parteiobleute stattfinden. Andererseits sind (fast) alle Schlussevents in Wien: ÖVP: Karl Nehammer wird am Freitagvormittag voraussichtlich vor die Parteizentrale in der Lichtenfelsgasse laden. KPÖ: Die Kommunisten haben sich den Platz vor dem Parlament als Schlusskundgebungsort (11 Uhr) ausgewählt. FPÖ: Am Freitagnachmittag startet die FPÖ ab 16 Uhr am Stephansplatz in ihr Finale – Kickl-Rede um 18 Uhr. Grüne und Neos: Zeitgleich mit den Grünen, am Maria-Theresien-Platz. Bierpartei: Um 17 Uhr beendet die Bierpartei am Platz der Menschenrechte ihre Tour. Petrovic: Die Liste Madeleine Petrovic lädt Freitag um 18 Uhr in ihr Parteilokal in Wien 9. SPÖ: Am Samstag dann die Schlussveranstaltung der SPÖ. Treffpunkt ist der Viktor-Adler-Markt in Favoriten – dort, wo jahrelang die FPÖ ihr Wahlfinale hatte.