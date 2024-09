Kanzler Karl Nehammer ganz privat: So war er als Schüler

Kanzler Nehammer zeigt jetzt ein altes Foto von sich, so sah er als Schüler aus.

Der Kanzler ganz privat und beim Schwelgen in Erinnerungen.

Karl Nehammer zeigt sich von einer besonderen Seite. So hat man den ÖVP-Chef noch nie gesehen. Es ist eines der ganz wenigen privaten Fotos von Nehammer. Jetzt zeigt er es der Öffentlichkeit.

Zum Schulstart

Auf Instagram postete der Kanzler ein altes Schüler-Foto. Dazu schreibt er: Meine Schulzeit liegt bereits einige Jahre zurück, doch sie bleibt für mich immer eine besondere Erinnerung. Ich wünsche allen Schülerinnen und Schülern, dem Lehrpersonal und natürlich den Eltern einen schönen ersten Schultag!

Zum heutigen Schulbeginn gibt der Kanzler Eltern und Schülern damit die besten Glückwünsche mit auf den Weg. Für knapp eine halbe Million Schülerinnen und Schüler in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland beginnt am Montag das neue Unterrichtsjahr.

Erster Schulstart

Darunter sind auch mehr als 42.000 Taferlklassler, die erstmals in einem Klassenzimmer Platz nehmen. Noch eine Woche Ferien haben dagegen die Kinder und Jugendlichen in den anderen Bundesländern.

Änderungen bringt das Schuljahr vor allem für Maturantinnen und Maturanten an den AHS sowie die Schülerinnen und Schüler an den berufsbildenden mittleren Schulen (BMS). An den BMS werden die Abschlussarbeiten komplett gestrichen. An den AHS entfällt die Pflicht zur Verfassung einer vorwissenschaftlichen Arbeit (VWA). Stattdessen kommt eine "Abschließende Arbeit", die aber auch Multimediaprodukt, Videoreportage oder Podcast sein kann. Bis 2028/29 kann stattdessen auch alternativ eine zusätzliche mündliche oder schriftliche Maturaprüfung absolviert werden.