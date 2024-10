Kickl, Nehammer und Babler am Montag beim Bundespräsidenten

Der Koalitionspoker geht am Montag in die entscheidende Phase - von Kickl über Nehammer bis Babler tanzen sie alle in der Hofburg an.

Bundespräsident Alexander Van der Bellen wird am Montag mit den Parteiobleuten von FPÖ, ÖVP und SPÖ in der Präsidentschaftskanzlei zu weiteren Gesprächen zusammentreffen - der Präsident wollte ja Klarheit haben, wer mit wem in Sachen Regierungsteam kann bzw. nicht kann. FPÖ-Chef Herbert Kickl ist ja bei sowohl bei Karl Nehammer als auch bei Andreas Babler abgeblitzt. Und hier die Termine am Montag laut Präsidentschaftskanzlei: 13:30 Uhr: Herbert Kickl, Bundesparteiobmann der FPÖ



15:00 Uhr: Karl Nehammer, Bundesparteiobmann der ÖVP



16:30 Uhr: Andreas Babler, Bundesparteivorsitzender der SPÖ