Koalition: Nehammer lüftet Geheimnis, warum es so lange dauert

Knapp 70 Tage sind schon seit den Nationalratswahlen vergangen - und Österreich hat immer noch keine neue Regierung. Auf Facebook erklärt Kanzler Karl Nehammer, warum die Verhandlungen zwischen ÖVP, SPÖ und Neos so kompliziert sind - und warum sie so lange dauern.

Das ist das Video Nehammers

"Hast du dir schon die Frage gestellt, warum das jetzt alles so lange dauert, bis eine neue Regierung da ist und warum wir so lange brauchen, um zu verhandeln? Wir leben in einem Land, das tatsächlich einen ganz hohen Standard hat. (...) Diese Dinge sind keine Selbstverständlichkeit, sondern müssen organisiert, geregelt und vor allem auch ermöglicht werden", so Nehammer. Der Kanzler nennt u. a. das Gesundheits-, das Bildungssystem, die Sicherheit, den Kampf gegen die illegale Migration sowie Österreichs Position in der EU. Nehammer: "Das sind ganz große Themen und sie sind jetzt zu besprechen, jetzt zu diskutieren - und man muss jetzt auch darüber streiten." Und weiter: "Sollten wir es schaffen, eine Regierung zu bilden, dann hast du zu Recht den Anspruch, dass wir für dich arbeiten, schnell Entschlüsse fassen, damit es dir in deinem Leben auch besser geht", so der Kanzler, der mit seinen Wählerinnen und Wählern das DU-Wort pflegt. "Und dafür braucht es jetzt die Verhandlungen und jetzt die Zeit."