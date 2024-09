Blaue Hochburg überrascht: Hier wählten 2 von 3 die FPÖ

Fast nirgendwo in Österreich gab es einen höheren Zuspruch für die FPÖ als in Spiss in Tirol. Die ÖVP verlor dort jeden zweiten Wähler.

Dass Herbert Kickl und die FPÖ in Tirol stark punkten können, zeigt die blaue Hochburg Spiss im Bezirk Landeck.

Im kleinen Ort wählten zwei von drei Leuten die FPÖ. 66,67% waren es, ein Plus von 48 Prozentpunkten. Die ÖVP verlor dort jeden zweiten Wähler.

Steiermark sehr blau

In der Steiermark wählten in Sinabelkirchen 48,25% die Freiheitlichen.

In Vorarlberg wählten am Dünserberg 46,39% die FPÖ. Jeder Zweite wählte in Oberösterreich in folgenden Gemeinden FPÖ: Sankt Pankraz, Höhnhart, Enzenkirchen.

In Niederösterreich holte die FPÖ in Eggern 45,27 %, in Schwarzau im Gebirge 44,28% – jeweils mit starken Zugewinnen.