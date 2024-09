"Wenn ein Sturm aufzieht": Dramatisches Kanzler-Video

Bis zur Nationalratswahl am 29. September ist es nicht mehr weit. Jetzt hat Kanzler Karl Nehammer ein dramatisches Video gepostet.

Jetzt wird der Wahlkampf bald mega-heiß. Der Kanzler legt jetzt mit einem dramatischen Video vor und wendet sich an die Österreicherinnen und Österreicher.

"Wenn Sturm aufzieht..."

Auf X postet Kanzler Karl Nehammer ein Video, das er mit den Worten einleitet: "Wenn Sturm aufzieht..."

Wenn ein Sturm aufzieht… pic.twitter.com/J4QcvGP3ch — Karl Nehammer (@karlnehammer) September 6, 2024

Die Botschaft des Kanzlers: Er will Stabilität geben, der Fels in der Brandung in unruhigen Zeiten sein - oder wie es Nehammer in dem Video ausdrückt: Er will nicht der Ast sein, sondern der Stamm.

Die Mitte

Nehammer wendet sich an die Österreicher und will sie mit einem politischen Versprechen gewinnen: Er und die ÖVP sind die Mitte, nicht rechts und nicht links, sondern die breite Mehrheit der Bevölkerung. Mit dieser Botschaft will er sowohl Kickl als auch Babler auf Distanz halten. Am morgigen Samstag läutet die ÖVP dann ihren Intensiv-Wahlkampf ein. In Wien konzentriert sich alles auf den Kanzler. Er steht ganz klar im Mittelpunkt der Kampagne der ÖVP.

Mit dem Amtsbonus ins Duell

Die Partei wird einen Kanzlerwahlkampf führen - auf den Amtsbonus setzen und damit in das Duell mit Kickl gehen. Nehammer will die Zuspitzung: Er oder ich, Nehammer oder Kickl, das ist die Strategie der ÖVP. Während die Kanzlerpartei nicht müde wird, den Chef der Freiheitlichen als Sicherheitsrisiko zu bezeichnen, ist die Eigenmarke klar: Stabilität. Mit dem dramatischen "Sturm-Video" unterstreicht Nehammer das und legt sich fest.