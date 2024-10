Karl Nehammer ließ sich vom Parteivorstand der ÖVP nach der Wahlniederlage in seinem Amt bestätigen.

Der ÖVP-Chef - der übrigens am Parteitag 2022 mit 100 % gewählt worden war - ließ sich am Dienstag nach der Wahlniederlage in seinem Amt bestätigen: Der ÖVP-Vorstand sprach Nehammer einstimmig das Vertrauen aus. Der Kanzler hat damit zumindest formell freie Hand und Rückhalt für den schwierigen Koalitionspoker.

Von einem Misstrauensvotum war ohnehin nicht auszugehen gewesen, bekundeten doch im Vorfeld zahlreiche Parteigranden, den Parteichef zu unterstützen. Darunter waren der oberösterreichische Landeshauptmann Thomas Stelzer, Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Klubobmann August Wöginger, die beim Eintreffen in die Wiener Lichtenfelsgasse allesamt erklärten, an Nehammer festzuhalten.

"Andere am Ball"

Bei der Regierungsbildung bzw. Sondierungsgesprächen seien aber zuerst "andere am Ball". Weiters wird in der Sitzung das Wahlergebnis besprochen und über das weitere Vorgehen beraten. Ob auch schon Verhandlungsteams für Sondierungsgespräche zusammengestellt werden, ist noch offen.