SPÖ-intern: Stürzt Babler – und kommt dann Bures?

Bei weniger als 21 % steht Andreas Babler vor dem Rücktritt.

In der SPÖ werden schon die Messer für den Tag nach der Wahl gewetzt.

Allgemeiner Tenor: Falls Babler unter 21 % bleibt, soll er am Tag danach zurücktreten. Babler denkt zwar nicht daran und sagt einen Sieg „als Erster“ oder zumindest mehr als 23 % an, aber für den Fall der Fälle gibt es in der SPÖ vier Szenarien:

Die Burgenländer wollen Christian Kern zurück – eher absurd.

Der ÖGB will den bulligen Beppo Muschitsch als SPÖ-Chef und künftigen Vizekanzler in Stellung bringen.

Die Wiener favorisieren den möglichen künftigen Finanzminister Hanke.

Die Mehrheit (auch in Wien) will aber eindeutig Doris Bures, die Babler ja wegen seiner linken Positionen heftig attackiert hat. Einziges Problem: Doris Bures will nicht – „auf keinen Fall“.

Babler selbst will alle Ablöse-Versuche kontern, indem er ganz schnell eine ÖVP-SPÖ-Koalition mit sich als Vizekanzler und Sozialminister abschließt. Dann ist er als SPÖ-Chef einbetoniert und führt die SPÖ in die lang ersehnte Regierung.