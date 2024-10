Umfrage: Bei Neuwahl könnt FPÖ 30-%-Marke knacken

ÖVP, SPÖ, Grüne und Neos sollten Neuwahlen eher vermeiden.

Sonntagsfrage. The Winner takes it all: Gibt es im Koalitionspoker keine neue Regierung und dann Neuwahlen – die FPÖ könnte mit einem noch überzeugenderen Wahlsieg rechnen.

Laut der aktuellen Lazarsfeld-Umfrage (2.000 Befragte vom 30.9 - 1.10.) würde die Partei von Herbert Kickl einen Sprung von 4 Punkten im Vergleich zur letzten Umfrage vor der Wahl machen und auf 30 % kommen. Das wäre ein noch überzeugenderer Wahlsieg als der des vergangenen Sonntags. Denn der Abstand zur zweitplatzierten ÖVP ist derzeit mit 5 Punkten doppelt so groß wie am Wahlsonntag. Noch schlimmer als die Türkisen erwischt es die SPÖ – die aktuell mit Andreas Babler nur noch auf 20 % kommt. Von Platz 1 sind die Roten bereits 10 %-Punkte entfernt – ein Desaster. Die Neos kommen auf 11 %, die Grünen auf 8 – beide Parteien bleiben damit im Bereich des Wahlergebnisses.