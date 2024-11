Nehammer gelobt als Bundespräsident ÖVP-Wallner an

Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner ist am Montagnachmittag von Bundeskanzler Karl Nehammer (beide ÖVP) im Spiegelsaal der Hofburg angelobt worden.

Nehammer vertrat Bundespräsident Alexander Van der Bellen, der sich derzeit von einer Bandscheiben-Operation erholt. In einer kurzen, persönlichen Rede lobte der Kanzler die Verantwortung und Redlichkeit, die Wallner als Politiker an den Tag lege. Wallner führt in Vorarlberg künftig eine schwarz-blaue Koalition an.

Er ist seit 2011 im Amt und damit der dienstälteste Landeshauptmann. Vergangene Woche wurde Wallner mit 26 von 36 Abgeordneten-Stimmen erneut zum Vorarlberger Regierungschef gewählt.

Will Orientierung geben

In Zeiten der Unsicherheit würden die Menschen nach Orientierung suchen, die Politiker wie Wallner bieten würden, sagte Nehammer. Wallners Herz schlage für Vorarlberg. Der Kanzler hob auch den Einsatz von dessen Familie, die den Landeshauptmann zur Angelobung begleitete, hervor. Van der Bellen sei indes auf dem Weg der Genesung, sagte Nehammer, der dem Bundespräsidenten "Alles Gute" wünschte.