Trotz rund 1.000 Corona-Strafen ist der Innenminister durchaus zufrieden, wie er im Interview erklärt.

Erste Bilanz des Lockdowns. Laut Innenminister Karl Nehammer halten sich die meisten an die Regeln.Dabei sind die Gründe für die Strafen durchaus unterschiedlich. "Von Glühweinausschank bis hin zu Vereinsversammlungen in selbst ernannten Thinktanks" sei alles dabei, so Nehammer.