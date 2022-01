Nehammer postet erstes Video aus Quarantäne

Kanzler Nehammer spricht über seine Corona-Infektion mit der Omikron-Variante.

Bundeskanzler Karl Nehammer meldete sich am Dienstag auf Facebook aus seiner Corona-Quarantäne. „Inzwischen weiß ich auch, dass es die Omikron Variante ist, mit der ich mich infiziert habe. Umso mehr bin ich froh, dass ich bereits den dritten Stich und dadurch einen sehr milden Verlauf habe!“, so der Kanzler.

„Ich habe einen total milden Verlauf, bin voll arbeitsfähig“, so Nehammer weiter. Bereits am Mittwoch wird sich der Kanzler freitesten und bei einem negativen Ergebnis die Quarantäne verlassen. „So wie viele, die jetzt in Quarantäne waren, hab ich meine Frau und meine Kinder vermisst“, so Nehammer.

„Ein großes Danke möchte ich allen sagen, die mir Genesungswünsche geschickt haben. Ich habe mich sehr gefreut – sie geben einem in so einer Situation extrem viel Kraft. Ich freue mich wieder auf ein normales Leben und bis bald“!