In Sachen Abschiebungen nach Afghanistan fliegen in der Staatsspitze die Fetzen.

. Bis zuletzt hielt ­Innenminister Karl Nehammer daran fest, Straftäter trotz Taliban-Vormarschs nach Afghanistan abzuschieben – am Dienstag sprach Bundespräsident Alexander Van der Bellen Klartext: Abschiebungen aufgrund der aktuellen politischen Entwicklungen seien „fehl am Platz“ – das stehe im Widerspruch zur in der Verfassung verankerten Menschenrechtskonvention.