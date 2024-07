Nehammer-Selfie mit Indiens Premier Modi

41 Jahre nach Premierministerin Indira Gandhi hält sich wieder ein indischer Regierungschef in Österreich auf.

Narendra Modi wird am Mittwoch mit militärischen Ehren offiziell in Wien willkommen geheißen. Auf Modis Besuchsprogramm stehen Gespräche mit Kanzler Karl Nehammer (ÖVP), ein Wirtschaftsforum mit rund 40 österreichischen Unternehmen sowie ein Treffen mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Indien ist mit 1,4 Milliarden das bevölkerungsreichste Land der Erde.

Der Hindu-Nationalist Modi landete am Dienstag, aus Moskau kommend, auf dem Flughafen Wien-Schwechat. Danach war ein Abendessen zwischen dem indischen Premier und Amtskollege Nehammer geplant.

Nehammer-Selfie mit Modi am Stephansplatz

Bundeskanzler Nehammer traf Indiens Premier Modi auf dem Stephansplatz und nutzte die Gelegenheit aus, um ein Selfie mit dem indischen Regierungschef zu machen. "Willkommen in Wien, Premierminister Modi! Es ist mir eine Freude und Ehre, Sie in Österreich begrüßen zu dürfen. Österreich und Indien sind Freunde und Partner. Ich freue mich auf unsere politischen und wirtschaftlichen Gespräche während Ihres Besuchs!", schrieb Nehammer via X.

Welcome to Vienna, PM @narendramodi ! It is a pleasure and honour to welcome you to Austria. Austria and India are friends and partners. I look forward to our political and economic discussions during your visit! ???????? ???????? pic.twitter.com/e2YJZR1PRs — Karl Nehammer (@karlnehammer) July 9, 2024

Nehammer teilte schließlich auch ein X-Posting des indischen Premiers, der den herzlichen Empfang am Stephansplatz zeigt.

Thank you, Chancellor @karlnehammer, for the warm welcome. I look forward to our discussions tomorrow as well. Our nations will continue working together to further global good. ???????? ???????? pic.twitter.com/QHDvxPt5pv — Narendra Modi (@narendramodi) July 9, 2024

Modi traf in Russland Machthaber Wladimir Putin, zu dem er gute, persönliche Beziehungen unterhält. Indien bezieht verstärkt seit Beginn des Ukraine-Krieges preiswertes Erdöl aus der Russischen Föderation. Zugleich könnte sich Modi als Schlüsselfigur herausstellen, um eine Lösung für den Ukraine-Krieg anzubahnen. Nehammer will jedenfalls mit Modi "die gemeinsame Verantwortung für Frieden und Stabilität in der Welt" ausloten, hieß es aus dem Bundeskanzleramt.

Delegation von 120 Personen

Der 73-jährige Staatsgast wird von einer Delegation begleitet, die rund 120 Personen umfasst, darunter sein Außenminister Subrahmanyam Jaishankar, Berater und Wirtschaftsvertreter. Mit einem bilateralen Handelsvolumen von rund 2,7 Milliarden Euro im Jahr 2023 zählt Indien laut dem Bundeskanzleramt zu den wichtigsten Handelspartnern Österreichs außerhalb der EU. Die Bundesregierung und die Wirtschaftskammer (WKO) sehen weiteres Potenzial und erhoffen sich rund um das Wirtschaftsforum in der Hofburg eine Steigerung des Handelsvolumens.

Vordergründiger Anlass von Modis Visite ist das 75-Jahr-Jubiläum der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Österreich und Indien 1949. 1955 hatte der indische Premier Jawaharlal Nehru Österreich besucht, 1983 seine Tochter und Nachfolgerin Indira Gandhi, ehe sie im Jahr darauf bei einem Attentat von zwei ihrer Leibwächter erschossen wurde. Rund um die Besuchsaktivitäten am Mittwoch warnt die Polizei vor Verkehrsbehinderungen in der Wiener Innenstadt.