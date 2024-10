Neos & SPÖ erhöhen Druck auf Nehammer

Meinl für Tempo -Bures gegen Basis-Votum

Neos und auf etwas subtilere Weise auch die SPÖ haben am Wochenende auf rasche Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit der ÖVP gedrängt. Beate Meinl-Reisinger ging es forscher an und sagte im ORF-Radio: Es sei höchste Zeit, ins Tun zu kommen und Reformen anzustoßen. Taktik sei nicht gefragt. Man wisse zur Genüge, was nicht gehe. Daher sollte man rasch schauen, was gehe.

SPÖ-Vize Doris Bures tat indes am Wochenende alles, um dem möglichen Koalitionsgegenüber ÖVP zu signalisieren, dass die SPÖ ein stabiler Partner sei. Im profil betonte sie, dass sie gegen eine Basis-Abstimmung des neuen Koalitionspaktes sei. Wenn es zu einem Ergebnis komme, würden darin Kompromisse enthalten sein: "Darüber kann man schwer mit Ja oder Nein abstimmen."