Neue Regierungsmitglieder werden angelobt

Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat heute, Mittwoch, wieder einmal Besuch zwecks Angelobung.

Der neue Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig sowie Digitalstaatssekretär Florian Tursky und Tourismusstaatssekretärin Susanne Kraus-Winkler (alle ÖVP) werden heute ab 08:30 vom Staatsoberhaupt mit ihren Aufgaben betraut. Zudem erhält Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) die Wirtschaftsagenden hinzu.

Die Rochade war Folge des Rücktritts von Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger und Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (beide ÖVP). Deren Aufgaben werden neu verteilt. Das Landwirtschaftsressort verliert die Telekom-Agenden an das Finanzministerium, den Tourismus an das Wirtschaftsministerium und den Zivildienst an das Jugendstaatssekretariat. Das Wirtschaftsministerium gibt den Digital-Bereich an das Finanzministerium ab, die Reste werden mit dem Arbeitsressort fusioniert.