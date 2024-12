Neue Umfrage kündigt Wahl-Beben in Wien an

Die Wiener SPÖ fällt in Wien unter die wichtige 40%-Marke. Die FPÖ ist mit 22% klar Zweiter.

Laut der aktuellen-Stadtbarometer-Umfrage von W24 und IFDD stürzt die Bürgermeister-Partei in der Bundeshauptstadt unter die 40-Prozent-Marke. Wenn an diesem Sonntag Landtags- und Gemeinderatswahlen wären, käme die SPÖ in Wien nur noch auf 37% - ein Minus von mehr als 4% gegenüber der letzten Wahl im Jahr 2020.

Grüne vor ÖVP

Großer Wahl-Gewinner wäre demnach die FPÖ: Die Blauen verdreifachen sich in Wien, legen um 15% (!) zu und kommen auf 22%. Ein Debakel erlebt die ÖVP in Wien: Die Stadtpartei von Karl Mahrer kommt überhaupt nur noch auf 11% (-9%) und liegt damit hinter den Grünen (12 Prozent).

Die NEOS kommen in der Umfrage auf 10, die KPÖ auf 4 und die Bierpartei auf 3 Prozent.

Bei einer fiktiven Bürgermeisterdirektwahl kommt Michael Ludwig auf 48% und liegt deutlich über den Werten seiner SPÖ. Dominik Nepp kommt exakt auf das Ergebnis seiner FPÖ und landet bei 22%. Karl Mahrer kommt ebenso auf den Parteiwert und schafft 11%.