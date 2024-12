Umfrage-Beben im Burgenland

SPÖ verliert Absolute ++ FPÖ erstmals vor ÖVP

Die burgenländische SPÖ verliert laut einer von der Wochenzeitung "BVZ" veröffentlichten Umfrage ihre absolute Mehrheit, bleibt aber klar auf Platz eins. Die FPÖ überholt die ÖVP und die Grünen kommen nur knapp in den Landtag. NEOS und die Liste Hausverstand verpassen den Einzug. Bei der hypothetischen Landeshauptmann-Direktwahl liegt Hans Peter Doskozil (SPÖ) klar an der Spitze.

Nur 3 Parteien im Landtag?

Das Institut für Demoskopie und Datenanalyse (IFDD) befragte im Zeitraum 13. November bis 6. Dezember 802 Personen. Die Schwankungsbreite beträgt 3,5 Prozentpunkte. In der Umfrage kommt die SPÖ auf 47 Prozent, wobei innerhalb der Schwankungsbreite auch noch die Absolute möglich wäre. Auf Platz zwei liegt die FPÖ mit 25 Prozent erstmals vor der ÖVP mit 21 Prozent. Die Grünen müssen mit vier Prozent um den Einzug in den Landtag zittern. Diesen verpassen in der Umfrage die NEOS (zwei Prozent) und die Liste Hausverstand von Geza Molnar. Sollten es die Grünen nicht in den Landtag schaffen, wäre eine Mandatsmehrheit und eine Koalition von FPÖ und ÖVP möglich.

Bei der hypothetischen Landeshauptmann-Direktwahl sprachen sich 54 Prozent der Befragten für Doskozil aus. FPÖ-Spitzenkandidat Norbert Hofer kommt hier auf 26 Prozent und ÖVP-Obmann Christian Sagartz auf 16 Prozent.

ÖVP-Stimmen wandern zu den Freiheitlichen

IFDD-Geschäftsführer Christoph Haselmayer erklärte: "Norbert Hofer und seine FPÖ konnten vom niedrigen Niveau aus stark zulegen und erreichen 25 Prozent der Stimmen. Dennoch sind es zehn Prozent weniger als die FPÖ derzeit auf Bundesebene mit ihrem starken Frontmann Herbert Kickl schafft." Die ÖVP werde ihr bisher schlechtestes Ergebnis der Geschichte einfahren. "Die ÖVP-Stimmen gehen derzeit im Verhältnis eins zu eins zur FPÖ, eine mögliche Verlierer-Koalition auf Bundesebene könnte diesen Trend noch verschärfen."

Im Burgenland wurde der Landtag - in dem 36 Mandate zu vergeben sind - zuletzt am 26. Jänner 2020 gewählt. Die SPÖ erzielte damals 49,94 Prozent der Stimmen und die Mandatsmehrheit im Landtag. Die ÖVP kam auf 30,58 Prozent. Auf die Freiheitlichen entfielen 9,79 Prozent. Die Grünen kamen auf 6,72 Prozent. Bündnis Liste Burgenland und NEOS schafften es 2020 nicht in den Landtag.