Neuer Kanzler wechselt in Faymanns Büro

Das Kabinett Schallenberg ist gestartet - der neue Kanzler wechselte das Büro.

Nach den harten Bandagen am Dienstag im Parlament absolvierte der neue Kanzler Alexander Schallenberg am Mittwoch eine neuerliche Premiere - seine erste Ministerratssitzung sowie sein erstes oe24.TV-Interview. Schallenberg tut nach seinem Parlamentsauftritt vom Dienstag auch im Kanzleramt alles, um nicht den Anschein zu erwecken, er wolle seinen Vorgänger Sebastian Kurz ersetzen.

Schallenberg zog in Faymanns altes Büro

Nicht im Kreisky-Zimmer. So vermied es der Kurz-Vertraute, das erst kürzlich renovierte und von Kurz sehr gern "bewohnte" Kreisky-Zimmer als Kanzlerbüro zu nutzen stattdessen zog Schallenberg in das hellere, aber nicht so mondäne Büro an der Volksgarten-Seite des Kanzleramtes. In dem amtierten Wolfgang Schüssel, Alfred Gusenbauer und Werner Faymann. Wohl ein Akt der Solidarität Schallenbergs mit Kurz: 'Ich lasse dir dein Büro frei.'

Bestens gelaunt. Doch zurück zum Ministerrat: Nach der Regierungskrise, bei der ja die Grünen Kurz aus dem Amt gepokert hatten, gab man sich freundlich. Alle Ministerinnen und Minister kamen gut gelaunt zur Regierungssitzung, die wegen der Budgetrede um 8 Uhr begann. Und obwohl tags zuvor im Parlament zwischen ÖVP und Grünen Eiszeit herrschte - man beklatschte die Reden gegenseitig nicht mehr -, war gestern wieder alles eitel Wonne.