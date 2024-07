Norbert Hofer verkauft sein "Wundermittel"

FPÖ-Politiker Norbert Hofer bietet "Vitamin-Kapseln" im eigenen Webshop an.

Premium Formula Fortuna heißt das „Wundermittel“ von FPÖ-Politiker Norbert Hofer. Er verspricht „Gesundheit und Wohlbefinden“ durch das Nahrungsergänzungsmittel, das er selber kreiert hat.

"Viel Vitamin C"

Die Kapseln enthalten Vitamine wie etwa Vitamin C – aus der Camu-Camu Beere: „Enthält bis zu 40-mal mehr Vitamin C als eine Orange“, heißt es in Hofers Webshop.

Spott im Netz

Auf Instagram verspricht Norbert Hofer einen 10% Rabatt mit Gutscheincode. Im Netz scherzen einige: „Verdient Hofer zu wenig?“