Österreichs Sozialhilfe im Vergleich: So wird in Wien abkassiert

Die Sozialhilfe in Österreich fällt von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich aus. Wer kassiert wie viel in welchem Bundesland?

Eine neunköpfige Familie aus Syrien kassiert in Wien ab, das lässt die Wogen richtig hochgehen.

4.600 Euro Sozialhilfe bekommt die syrische Flüchtlingsfamilie in Wien an Sozialhilfe: Die Eltern kassieren zusammen über 800 Euro. Dazu kommen je rund 50 Euro Zuschlag für Minderjährige im Haushalt, weiter über 300 Euro für jedes Kind und eine Miethilfe von fast 1.000 Euro.

Die Basissumme ist in allen Bundesländern nahezu gleich. Rund 800 bekommen die Eltern neben Wien auch im

Burgenland

Salzburg

Steiermark

Niederösterreich

Oberösterreich

Kärnten

Vorarlberg

Nur in Tirol bekommt man mit rund 650 Euro weniger.

Hohe Sozialhilfe

Was die Sozialhilfe angeht, ist Wien der Magnet in Österreich. Generell gilt: Wer in Österreich mehr als 4.000 Euro verdient, gehört zu den Besserverdienern, er liegt über dem Durchschnitt.

Überall weniger als in Wien

Wien ist bei der Sozialhilfe für Flüchtlinge die Ausnahme in Österreich. Zum Vergleich: Statt 4.600 Euro würde die Flüchtlingsfamilie in Oberösterreich nur knapp 2.300 Euro Sozialhilfe kassieren - mehr als 2.000 Euro weniger als in Wien. Im Burgenland wären es mehr als 1.000 Euro weniger. Deshalb werden Forderungen laut, die Sozialhilfe an die Staatsbürgerschaft zu koppeln - das will die FPÖ; oder eine Wartezeit von beispielsweise fünf Jahren einzuführen - das fordert Integrationsministerin Susanne Raab von der ÖVP.

Bundesländer im Vergleich

In Niederösterreich unter der schwarz-blauen Landesregierung sinken die Zuschüsse für Mehrkinderfamilien ab. Die rote Wiener Stadtregierung hat den Zuschuss pro Kind hingegen unbegrenzt. Entscheidender Knackpunkt bei der Sozialhilfe, ist der Pro-Kind-Betrag. Hier sind die Unterschiede am größten: Ein Österreich-Vergleich - wo bekommt man pro Kind wie viel Sozialhilfe:

Kärnten und Steiermark : 242 Euro pro Kind. Ab dem vierten Kind sind es nur noch rund 200 Euro.

: 242 Euro pro Kind. Ab dem vierten Kind sind es nur noch rund 200 Euro. Nieder- und Oberösterreich 288,96 Euro pro Kind. Allerdings wird der Betrag ab dem ersten Kind immer weniger.

288,96 Euro pro Kind. Allerdings wird der Betrag ab dem ersten Kind immer weniger. Tirol 286,07 Euro pro Kind - absinkend ab dem dritten Kind.

286,07 Euro pro Kind - absinkend ab dem dritten Kind. Salzburg 288,96 Euro pro Kind.

288,96 Euro pro Kind. Und Wien: 312 Euro pro Kind – egal wie viele.

Das heißt: In jedem anderen Bundesland würde die neunköpfige syrischen Familie als Flüchtlinge weniger Sozialhilfe abkassieren als in Wien.