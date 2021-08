ÖVP-Parteitag: Kurz mit 99,4 Prozent gewählt

Im Schnellverfahren wurde Kurz für vier weitere Jahre zum VP-Obmann gewählt.

Eine Show war erwartet worden – und eine Show in Türkis ist es am Ende auch geworden. 534 ÖVP-Delegierte wählten am Samstag Sebastian Kurz für vier weitere Jahre mit großer Mehrheit zum Parteiobmann.



Nach dem umjubelten Einzug von Kurz mit seiner schwangeren Freundin Susanne Thier vor den rund 1.600 Delegierten und Gästen (alle ohne Masken und Abstand, aber mit 3-G-Regel) flackerten Laser durch die in tiefes Türkis getauchte Halle des VAZ St. Pölten.



