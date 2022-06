Nach dem bekanntgewordenen Rückzug von Landeshauptmann und ÖVP-Landesparteiobmann Günther Platter lädt die Tiroler ÖVP nach dem Landesparteivorstand um 12.30 Uhr zu einer Pressekonferenz.

Die PK findet in der Villa Blanka in Innsbruck, Weiherburggasse 31, statt. Dort sollen "aktuelle Beschlüsse" des Vorstandes kommuniziert werden. Beim Landesparteivorstand will der 68-jährige Platter den Parteigranden Wirtschaftslandesrat Anton Mattle als seinen Nachfolger vorschlagen.