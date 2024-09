ÖVP tobt wegen „muslimischen Kleidervorschriften in Kindergarten"

Das hat eine Mega-Empörung ausgelöst!

Nach Berichte über Kindergarten-Leiterin in Wien, die Kleidervorschriften wegen muslimischer Väter änderte, tobt die ÖVP.

Attacke auf die NEOS

„Dieser neuerliche Fall von völlig falsch verstandener Toleranz in Wien zeigt einmal mehr das Integrationsversagen der Wiener Stadtregierung. Neos-Stadtrat Christoph Wiederkehr ist aufgefordert, dringend zu handeln und die Pädagoginnen und Pädagogen in diesem Kindergarten vor mittelalterlichen Vorschriften schützen!“, so der Wiener Landesparteiobmann der ÖVP Karl Mahrer zu den religiösen Kleidervorschriften in einem Penzinger Kindergarten.

Große Empörung

„Anstatt eine Anpassung an unsere Werte zu verlangen und den Pädagoginnen und Pädagogen den Rücken zu stärken - wie sie es verdient hätten -, wird hier verlangt, dass sich die Pädagoginnen dem mittelalterlichen Frauenbild von muslimischen Vätern beugen. Das kann es nicht sein und muss von den zuständigen Behörden sofort eingestellt werden“, zeigte sich Integrationssprecherin Gemeinderätin Caroline Hungerländer entsetzt über die Vorkommnisse.

„Solche Zustände haben in unserer Stadt keinen Platz. Wir fordern Stadtrat Wiederkehr zur sofortigen Unterstützung der Pädagoginnen und Pädagogen auf!“, so Mahrer und Hungerländer abschließend.