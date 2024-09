ÖVP-Wahlprogramm: ORF verschlanken, Steuern senken

Kanzler Karl Nehammer und die ÖVP präsentieren das Wahlprogramm für die Nationalratswahl. Darin stehen Wirtschafts-Entlastungen, der Nikolaus und ein ORF-Knaller.

In die drei Punkte Leistung, Sicherheit, Familie gliedert die ÖVP ihr Programm. "Wir wollen mit der Politik der Mitte Österreich stark machen", sagt Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) am Donnerstag.

Jeder Österreicher soll 5.500 Euro reicher sein

"Unser Ziel ist, dass die Wirtschaftskraft in den nächsten 5 Jahren um 10 Prozent steigt und unser BIP um 50 Milliarden größer ist", sagt Nehammer. Das würde jeder Österreicher spüren, denn "umgelegt auf das BIP/Kopf ist das ein Plus von 5.500 Euro."

Rennen um Innovationen

In rund drei Wochen, am 29. September, wird gewählt. Die ÖVP legt dafür jetzt ihr 270 Seiten langes Wahlprogramm, den "Österreichplan", für "mehr Stabilität im Land" vor. Wirtschafts-Entlastungen sollen Innovation und Investitionen nach Österreich bringen.

4,5 Milliarden Euro für Kinderbetreuung

Nehammer stellte gleich zu Beginn zum Punkt Familie vor, dass bis 2030 volle 4,5 Milliarden Euro für Kinderbetreuung ausgegeben werden. Der Kanzler sagte: "Vor allem jene die Vollzeit arbeiten, sollen für ihre Kinder einen Ganztagsbetreuungsplatz haben."

Kanzler: "Kein Kind, das nicht lesen oder rechnen kann, soll die Schule verlassen"

Im Bildungsbereich will die Kanzlerpartei Leistungsgruppen einführen und die Vorbereitungskurskosten für die Meisterprüfung abschaffen. Bei schlechtem Benehmen der Kinder in der Schule sollen die Eltern in die Pflicht genommen werden. Außerdem soll es eine Abschlussprüfung geben, so der Kanzler: "Kein Kind, dass nicht lesen oder rechnen kann, soll die Schule verlassen."

Außerdem soll der Nikolaus ins Schulunterrichtsgesetz, um "die österreichischen Werte durch Abhalten der Fest- und Feiertage zu sichern". Auch Weihnachten soll in dieses Gesetz.

Wehrhafte Demokratie: 2 % des BIP für die Landesverteidigung

"Mit mir als Kanzler kommen die Befugnisse, um wirksam gegen Terror vorzugehen. Verschlüsselte Kommunikation muss entschlüsselt werden können. Das ist wichtig für die Sicherheit des Landes", sagte Nehammer. Das Bundesheer soll weiter mit viel Geld für die Modernisierung versorgt werden. Mit 2 % des BIP für die Landesverteidigung.

Georg Strasser (ÖVP), August Wöginger (ÖVP), Sophia Kircher (ÖVP), Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP), Harald Mahrer (ÖVP), Ingrid Korosec (ÖVP) und Juliane Bogner-Strauß (ÖVP) am Donnerstag, 5. September 2024, anl. der Präsentation des ÖVP "Wahlprogramms" in Wien. © APA/HELMUT FOHRINGER ×

Keine Zugehörigkeit zu einem Militärbündnis, aber EU-Mitglied

Nehammer hob als Vorteil von Österreich hervor: Man gehöre zu einem Militärbündnis, sei aber EU-Mitglied im wichtigsten Wirtschaftsraum der Welt.

ORF-Knaller und Kampf gegen Fake News

Im Wahlprogramm der ÖVP steht außerdem ein ORF-Knaller. Wörtlich heißt es: "Wir reformieren den ORF, um ihn schlanker, bürgernäher und regionaler zu machen." Ein Sparprogramm beim Öffentlich-Rechtlichen also. Die letzte ORF-Reform haben ÖVP und Grüne erst vor kurzem beschlossen.

Außerdem will man "konsequent gegen Desinformation und Fake News" vorgehen. Vielleicht mit einem Informations-Minister.

Viel dazu ist im Programm nicht ausgeführt, nur so viel: Zum Schutz vor Fake News sollen österreichische Tages- und Wochenzeitungen via App ab der 7. Schulstufe allen Schülerinnen und Schülern zur Verfügung stehen. Medienkompetenz und Medienqualität sollen alle Menschen, insbesondere aber junge Menschen in Österreich möglichst früh begleiten."

Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) © APA/HELMUT FOHRINGER ×

800 neue Kassenärzte

Nehammer will 800 neue Kassenarztstellen schaffen und eine Berufspflicht der Ärzte in Österreich nach dem Studium einführen. Dafür werde man bis 2028 rund 11 Milliarden Euro zusätzlich investieren in das Gesundheitssystem.

Im Wahlprogramm findet die ÖVP durchaus kritische Töne zum aktuellen Gesundheitssystem:

"Österreichs Gesundheitssystem genießt international einen ausgezeichneten Ruf. Wir gehörenzu den Ländern mit den höchsten Gesundheitsausgaben pro Kopf in der EU. Im Jahr 2022 überstiegen die Gesundheitsausgaben erstmals 50 Milliarden Euro. In der Vergangenheit war unser Gesundheitssystem aber starken Belastungen ausgesetzt. Das hat zu den aktuellen Engpässen des Gesundheitswesens geführt. Patientinnen und Patienten leiden unter langen Wartezeiten für Behandlungen."

Unterschiede zur FPÖ "in der Ernsthaftigkeit"

Befragt nach den Unterschieden zum Wahlprogramm der FPÖ antwortete Nehammer: "In der Ernsthaftigkeit". Man wolle umsetzen, was man fordere.