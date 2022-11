ÖVP zahlt den Anwalt von Ex-Kanzler Sebastian Kurz

Der Anwalt von Kurz, Werner Suppan, wird von der Volkspartei bezahlt.

Affäre. Wer finanziert Ex-Kanzler Sebastian Kurz‘ Anwalt Werner Suppan? Das hat ÖVP-Generalsekretär Christian Stocker jetzt in der ZIB2 enthüllt: „Die ÖVP zahlt seinen Anwalt.“ Stocker verwies auf den Beschluss des Bundesparteivorstandes 2020, dass bestimmte Funktionäre Rechtsschutz genießen, wenn sie in Ausübung ihrer Funktion in die missliche Lage kommen, einen Anwalt zu benötigen.

Wer von den aktuell Beschuldigten in der ÖVP noch davon profitiert, wusste Stocker „nicht auswendig“. Dass Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) darunter fällt, glaube er nicht. Ob es im Fall einer Verurteilung dabei bleibt, „werden wir bewerten wenn wir am Ende des Verfahrens stehen“.