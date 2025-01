ORF-Redakteure mit Frontal-Attacke auf die FPÖ

Jetzt wird es richtig heftig! Der ORF-Redaktionsrat rückt aus und attackiert die blau-schwarzen Verhandler massiv.

Unter dem Titel: "Die Zerstörung des ORF beginnt" nimmt der Redaktionsrat Stellung. Es ist eine Abrechnung, unterzeichnet von Dieter Bornemann, Simone Leonhartsberger, Peter Daser, Margit Schuschou.

In den ersten Worten heißt es: "Seit vielen Jahren diffamiert die FPÖ den ORF und seine Journalistinnen und Journalisten. Die Partei macht gezielt Stimmung gegen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und seriöse Zeitungen. Dahinter stehen rein partei-politische Motive: Qualitäts-Medien sollen geschwächt werden. Der ORF soll finanziell ausgehungert werden, zum Kürzen seines Angebots gezwungen und personell nach den Wünschen der FPÖ umgebaut werden."

"Zum Feindbild aufgebaut"

Weiter toben die ORFler: "Über Jahre hinweg hat die FPÖ den ORF zu ihrem Feindbild aufgebaut. In der Regierung will sie umsetzen, was sie seit langem ankündigt: den ORF auf einen „Grundfunk“ zusammenstutzen, die Finanzierung massiv kürzen und den Rundfunk damit dem Gutdünken der Regierenden unterwerfen. Worum es der FPÖ geht, hat der damalige Partei-Chef Heinz-Christian Strache im Ibiza-Video erklärt: „Wir wollen eine Medienlandschaft ähnlich wie der Orban aufbauen.“ In Ungarn wird kritische Berichterstattung durch den Entzug öffentlicher Inserate sanktioniert, private Medien wurden von Orbans Gefolgsleuten aufgekauft und der öffentlich-rechtliche Rundfunk streng auf Regierungslinie gebracht. Für Österreich heißt das die Zerstörung des unabhängigen ORF."

Das Match FPÖ vs. ORF läuft jetzt so richtig heiß.