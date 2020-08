ORF-Sommergespräch: Kogler mit Spitze gegen ÖVP

Bei einem Thema ließ sich der Grünen-Chef und Vizekanzler gar zu einer "kleinen Spitze" gegen den Koalitionspartner hinreißen.

Es war eine Premiere. Zum ersten Mal war Grünen-Chef Werner Kogler zu Gast in einem ORF-Sommergespräch. Seit dem Sensations-Comeback der Grünen und dem Einzug in die Regierung ist viel passiert. Unter anderem wurde die Corona-Krise zur Mammutaufgabe für Türkis-Grün. „Es waren dramatische Tage, Wochen, Nächte, auch im Kanzleramt, weil wir gesehen haben, dass es keine harmlose Sache ist“, erinnert sich Kogler. Und die Entwicklung zeige, dass die Regierung vor allem zum richtigen Zeitpunkt gehandelt habe.

Seine Warnungen an die Bevölkerung während des Lockdowns habe er immer der Situation angemessen gewählt. Auch die Corona-Maßnahmen verteidigte er. „Die BeamtInnen im Gesundheitsressort haben da nach bestem Wissen und Gewissen gearbeitet“, so der Vizekanzler. „Natürlich wär’s besser gewesen, wenn die Verordnungen mit den Gesetzen übereingestimmt hätten“, so Kogler, nun würde man sich aber bessern.

Dass die Grünen in dieser Koalition ihre Werte aufgegeben hätten, wies Kogler energisch zurück. Im Sommergespräch kündigte der Grünen-Chef eine weitere „menschliche Lösung“ für eine Initiative an: Bei dem grünen Projekt „Lehre für Asylwerber“ würde man nun Schritt für Schritt tun.

„Hätten die Grünen nicht verhandelt – die Ausbildungen hätten nicht fertig gemacht werden können. Eingelöst werden muss, wirtschaftliche Vernunft und Menschlichkeit unter einen Hut zu bringen. Was werden wir also tun? Wir nehmen Kontakt mit den Wirtschaftstreibenden auf, um weitere Erfolge zu erzielen. Auch hier besteht die Chance und Hoffnung, dass wir weiterkommen. Das heißt: Für die Österreich-Card sollen diese Lehrlinge Anträge stellen können.“

Spitze gegen ÖVP

Damit diese Lehrlinge auch nach ihrem Abschluss in Österreich bleiben dürfen, bräuchte man die Zustimmung der ÖVP. Die Volkspartei stellt sich hier aber noch quer. Dabei ließ sich Kogler sogar zu einer „kleinen Spitze“ – wie er es nannte – gegen den Koalitionspartner hinreißen. „Es ist kein Geheimnis, dass sich die ÖVP an Meinungsumfragen orientiert“, so Kogler. Wenn für dieses Thema ein gewisses Interesse in der Bevölkerung bestehe, dann könne man mit der ÖVP vieles schneller umsetzen.

Burger statt Tofu

Für Lacher sorgte der Grünen-Chef in der Schnellfragerunde. Ob lieber Tofu oder Burger, entschied er sich nach kurzem Zögern ... dann doch für den Burger.