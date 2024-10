Armin Wolf: "Ich schüttle bei vielen Gästen innerlich den Kopf"

Eine Diskussionsrunde mit Weltwoche Chef Roger Köppel sorgt für Diskussionen in den sozialen Medien.

In weniger als einer Woche wählen die USA einen neuen Präsidenten. Das Rennen zwischen Donald Trump und Kamala Harris war am Mittwoch auch Thema in der ZiB2 – unter der Leitung von Armin Wolf diskutierten darüber Robert Treichler vom Profil und "Weltwoche"-Chef Roger Köppel.

Dass der Schweizer Verleger vom ORF eingeladen wurde, sorgte bei zahlreichen Usern auf X für Unverständnis. Armin Wolf rechtfertigte die Einladung damit, dass man eine Diskussion zwischen einem Trump-Kritiker und Trump-Befürworter zeigen sollte und der „Vorwurf der False Balance unsinnig“ sei.

Ja, das ist Ihr gutes Recht. Ich schüttle bei vielen Gästen innerlich den Kopf. Würden wir aber nur Leute einladen, mit denen ich völlig übereinstimme, wäre der Monat nach wenigen Tagen vorbei. — Armin Wolf (@ArminWolf) October 31, 2024

Die gestrige Diskussion sei seine Idee gewesen, so Wolf weiter. Er müsse als Moderator auch nicht mit den Ansichten seiner Gäste übereinstimmen. „Ich schüttle bei vielen Gästen innerlich den Kopf“, gesteht der ORF-Star. „Würden wir aber nur Leute einladen, mit denen ich völlig übereinstimme, wäre der Monat nach wenigen Tagen vorbei.“