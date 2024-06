Armin Wolf teilt Wut-Brief - und zofft sich dann mit Followern

Das Teilen eines Wut-Briefes auf X sorgt bei vielen Usern für Unverständnis.

Armin Wolf ist einer der beliebtesten aber auch umstrittensten Moderatoren Österreichs. Regelmäßig bekommt der ZiB2-Anchor auch Briefe empörter Zuschauer, die Wolf dann auch immer wieder einmal auf X/Twitter teilt.

So auch dieses Mal. „Da hat sich wer so viel Mühe gegeben - und ich lese nach der ersten Zeile nicht mehr weiter… Ein Pech!“, schreibt der ORF-Star und zeigt zwei vollgeschriebene Zettel.

Da hat sich wer so viel Mühe gegeben - und ich lese nach der ersten Zeile nicht mehr weiter… Ein Pech!

(Beide Blätter sind übr. auch hinten noch bis zur letzten Zeile beschrieben. Aber keine Ahnung womit.) pic.twitter.com/AHBIm0hYPP — Armin Wolf (@ArminWolf) June 2, 2024

"Erde ist eine Scheibe"

Für seine Follower sorgt der Tweet allerdings für Unverständnis. „Warum machen Sie sich die Mühe das weiterzuleiten? Wenn Sie den Inhalt nicht kennen ersparen Sie es uns auch bitte“, schreibt etwa ein User. Ein anderer meint: „Ich verstehe Ihr Posting nicht: Wenn es Sie nicht interessiert, dann einfach wegwerfen. Wofür abfotografieren und teilen?“ Weitere Nutzer werfen dem ORF- Star sogar „Arroganz“ und „Überheblichkeit“ vor.

Wolf selbst reagierte auf die Kritik und antwortete zahlreichen Followern. So schreibt der ZiB2-Anchor etwa: „Nein, ich interessiere mich nicht für Zuschriften, die mit „Linker Verbrecher-ORF“ beginnen, egal ob vom Laptop, auf Bütten oder per Brieftaube.“ Zudem weist Wolf darauf hin, dass die X-Nutzer seinen Tweet ja nicht lesen müssten. Als ein User Wolf mangelnde Professionalität vorwirft und schreibt, dass bei Kritik „etwas wahres immer dran“ sei, wird es kurios. Wolfs saloppe Antwort darauf: „Die Erde ist eine Scheibe. Was ist Wahres dran?“