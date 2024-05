Westenthaler tobt: "Causa Wolf kommt in den Stiftungsrat!"

Nach dem Zoff der FPÖ mit ZiB2-Anchor Armin Wolf um einen Tweet, legt nun ORF-Stiftungsrat Peter Westenthaler nach.

Auf einen Tweet hin warf FPÖ-Spitzenkandidat für die EU-Wahl Harald Vilimsky dem ZiB2-Anchor Armin Wolf "ganz miese Manipulation" vor. Der ZiB2-Moderator habe behauptet, dass es bei der Europawahl EU-weite Spitzenkandidaten gäbe und die Fraktion "Identität und Demokratie" (ID) im EU-Parlament – neun rechtspopulistische Parteien, auch die FPÖ ist dabei – mit den AfD-Abgeordneten Maximilian Krah einen solchen stelle. "Herr Wolf verkennt offenbar, dass es kein EU-weites Spitzenkandidatensystem gibt. Er soll mir bitte jene Wahlliste zeigen, auf der man eine Ursula von der Leyen in Österreich wählen kann, tobte Vilimsky, der "üble Manipulation" wittert. Wolf reagierte auf Twitter: "Vielleicht möchten Sie ja mein Tweet nochmal langsam lesen. Da die ID keinen Spitzenkandidaten hat, haben wir „aus der ID“ den Spitzenkandidaten Ihrer Schwesterpartei AfD eingeladen", konterte er.

Die FPÖler scherte das wenig, Vilimsky und andere Blaue tobten, dass die ZiB auch von der Leyen geladen hatte. Auch hier antwortete Wolf eher trocken: "Erstaunlicherweise entscheiden wir in der ZiB2-Redaktion selbst, wen wir in unsere Sendungen einladen, ohne Sie um Genehmigung zu fragen."

Westenthaler: "Causa Wolf kommt in den Stiftungsrat!"

Jetzt schaltet sich der von der FPÖ entsandte ORF-Stiftungsrat Peter Westenthaler im Streit ein und kündigt via Facebook an, dass die "Causa Wolf" in den Stiftungsrat kommen werde. "Die eklatanten Wissenslücken, die offene, politische Agitation auf X (vormals Twitter) sowie die aktuelle Eskalation mit Anwaltsbriefen und Klagsdrohungen von ORF-Moderator Armin Wolf werden Thema im nächsten Stiftungsrat sein! Ich werde das als ORF-Stiftungsrat auf die Tagesordnung setzen lassen", tobt Westenthaler.

Nachdem der FPÖ-Wien-Pressesprecher, Lukas Brucker, ORF-Anchor Armin Wolf "Maipulation" vorwarf, drohte der ZiB2-Moderator mit Klage. "Wollen Sie die kreditschädigene „Manipulation“ vielleicht löschen? Ich könnte sonst noch auf die Idee kommen, Sie zu klagen und die Entschädigung dem DÖW zu spenden", so Wolf.

Wir haben internationale Spitzenkandidaten der EU-Fraktionen eingeladen. Von allen.

Wollen Sie die kreditschädigene „Manipulation“ vielleicht löschen? Ich könnte sonst noch auf die Idee kommen, Sie zu klagen und die Entschädigung dem DÖW zu spenden. — Armin Wolf (@ArminWolf) May 2, 2024

"Zahlen das auch die ORF-Zwangsgebührenzahler?"

Westenthaler: "Wolf schlägt immer mehr umsich und droht nun sogar Pressemitarbeitern der FPÖ mittels teuren Anwaltsbriefen mit Klagen! Zahlen das auch die ORF-Zwangsgebührenzahler?" Der ORF-Stiftungsrat kritisiert, dass der Eindruck entstehe, "dass Herr Wolf offenbar die ZiB2 und seinen X-Account als Propagandainstrument im EU-Wahlkampf gegen die FPÖ umfunktionieren will."

"Wenn Herr Wolf darüberhinaus auch nicht weiß, dass es gar keine europaweiten EU-Wahllisten und somit auch keine europaweiten Kandidaten gibt, ist das besonders pikant und peinlich. Das kann eigentlich nur in einer Empfehlung der ORF-Führung münden, diesen Herrn von der EU-Wahlberichterstattung abzuziehen und ihn in eine Nachschulung in Sachen Demokratie und Wahlen zu schicken", so Westenthaler.