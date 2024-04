"Clown": All-Felix attackiert ORF-Star

Felix Baumgartner gibt sich auf Facebook einmal mehr angriffslustig.

Seit Tagen herrschen sommerliche Temperaturen in Österreich - und das mitten im April. Zu dieser sehr frühen Hitzewelle war am Montag ORF-Wetterexperte Marcus Wadsak zu Gast in der ZiB2. "Nachdem noch niemand von uns so in der Art erlebt hat, würde ich das als sehr ungewöhnlich einstufen, als ein quasi 'once-in-a-lifetime' Event, dass es wohl aber nicht lange bleiben wird", so der Meteorologe. Ob in weiterer Folge auch der Sommer extrem heiß werden, wird könne man hingegen noch nicht sagen. Durch den menschengemachten Klimawandel sei es aber sehr wahrscheinlich, dass es das ganze Jahr überdurchschnittlich warm sein werde.

"Klima-Lüge"

Kritik kam nach dem Auftritt des ORF-Experten von Felix Baumgartner. Der Extremsportler nennt Wadsak auf Facebook sogar einen „Clown“. „Marcus Wadsak, ORF-Gebühren bezahlter Klimawandel-Versteher malt sich seine Welt, wie sie ihm gefällt“, schreibt All-Felix. Dass der ORF-Experte von einem 'once-in-a-lifetime- Event“ spricht, sei eine „Klima-Lüge“, so Baumgartner.

© Facebook ×

„Letzten Sonntag hatte es in Nürnberg 28,5 Grad und war somit der heißeste April-Tag seit 90 Jahren. Eine ähnlich heiße Temperatur wurde lediglich im Jahr 1934 mit 28,4 Grad im April erreicht. Macht im Falle Nürnberg ganze 0,1 Grad in 90 Jahren“, so der Extremsportler. Dies sei eine „beliebte Taktik, um den menschgemachten Klimawandel voranzutreiben“ und erinnere an das „Corona-Narrativ“ Damals „waren auch die Ungeimpften die Treiber der Pandemie“.