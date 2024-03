Diese ORF-Legende ist wieder zurück im TV

Lange haben seine Fans darauf gewartet - das ORF-Urgestein Hans Bürger war diesen Sonntag in der Pressenstunde zu sehen.

Viele Zuseher haben ihn die letzten Wochen sehr vermisst - den Politik-Experten Hans Bürger. Nachdem er den Posten als Ressortleiter der Innenpolitik an Klaus Webhofer abgeben musste, ist der 61-Jährige aus der Zeit im Bild abgezogen worden und dafür in die schlechtere Sendeschiene "Studio 2" gegeben worden. Am Sonntag feierte der Politik-Experte dann sein großes Comeback in der ORF-Pressestunde, zu Gast dieses mal SPÖ-Chef Andreas Babler.

Intimes Geständnis von Bürger

Mitten im Gespräch kommt dann ein intimes Geständnis von Bürger. Nachdem Babler sagt, Pensionisten "die heute übrigens zuschauen" würden, meint die ORF-Legende "Ich wollte nur sagen, es schauen uns nicht nur Pensionisten zu, die übrigens sagen, Sie reden immer so schnell. Heute bitte langsamer, auch für meine Mutter, die schaut zu. Sie hat gesagt, Sie reden immer so schnell". Bürger witzelt also bei seinem Comeback gleich einmal über das Sprechtempo von Babler