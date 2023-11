Netz spottet über Umfrage-Panne im ORF

Die FPÖ liegt derzeit in sämtlichen Umfragen auf Platz 1 – nur nicht in dieser vom ORF.

Dem ORF unterlief in der „ZIB 2 am Sonntag“ ein peinlicher Fehler. Im Vorspann des Interviews mit SPÖ-Chef Andreas Babler präsentierte Moderatorin Margit Laufer aktuelle Umfragen. Dabei lag die ÖVP in blauer Farbe mit 32 Prozent in Führung, dahinter folgten SPÖ und noch einmal die ÖVP, dieses Mal in türkis.

Die ORF-Moderatorin sagte aber zumindest richtig, dass die SPÖ "weit abgeschlagen hinter der FPÖ und mehr als zwei Prozentpunkte vor der ÖVP" liege.

Netz spottet

Nach einem kurzen Beitrag über dem SPÖ-Parteitag entschuldigte sich Laufer dann auch für den Fehler: „In unserer Grafik zuvor hat sich ein kleiner Fehler eingeschlichen: Auf Platz 1 steht derzeit natürlich die FPÖ und nicht die ÖVP, die in der Grafik zwei Mal vertreten war. Wir bitten um Entschuldigung“.

Im Netz spottete man da aber bereits über den Fehler.

Der #ORF lässt in der #ZiB2 die FPÖ weg. Stattdessen wird die Kanzlerpartei ÖVP auf Rang 1 hochgejubelt. #Österreich pic.twitter.com/oYVgNclvgv — storymakers (@mz_storymakers) November 12, 2023

Die ÖVP ist der FPÖ politisch und farblich so nahe, dass der @ORF beide nimmer auseinander halten kann https://t.co/tWgGfLfLXa pic.twitter.com/ErK4h3RgJr — Ingomar Gutmann ????????‍????⚛️ (@ingomar_gutmann) November 12, 2023

???????? #zib2 #ORF

Schwups und schon ist die #övp am ersten Platz????



Eigenartig, dass das immer gegen die #fpö passiert. Fast eine Milliarde Euro zahlen wir jährlich und sie schaffen es nicht,eines der wichtigsten Diagramme, richtig abzubilden

Die Korrektur kam erst 3 Minuten später pic.twitter.com/LMTnQPamqC — Kurt Käferböck (@kaeferboeck) November 12, 2023

Margit Laufer bezeichnet SPÖ Programm als links, will über Inhalte zu sprechen und stellt inhaltslose Fragen. Sie zeigt eine Graphik, in der ÖVP in blau an erster und in türkis an dritter Stelle in der Wählergunst liegt? Fehlt noch ÖVP in schwarz. ÖVP = im ORF omnipräsent. — @ludwighermann (@LudwigHermann) November 12, 2023