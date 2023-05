ORF-Steuer: 200.000 Haushalte müssen künftig doppelt so viel zahlen

Wer bisher nur die Radio-GIS zahlte, wird ab 2024 kräftig zur Kasse gebeten.

Wie berichtet, müssen ab nächstem Jahr alle Österreicher die neue ORF-Steuer zahlen. Alle Haushalte sollen ab 2024 Monat für Monat netto 15,30 Euro an den ORF überweisen. Außer in OÖ, Vorarlberg und NÖ kommt noch eine Länderabgabe dazu. Insgesamt fallen somit Kosten von bis zu rund 20 Euro pro Monat an.

Damit müssen künftig auch rund 525.000 Haushalte für den ORF zahlen, die bisher mit Verweis auf reine Streamingnutzung keine GIS zahlten. Zudem werden auch rund 100.000 Firmen ab 2024 zur Kasse gebeten.

Eine saftige Erhöhung kommt auch auf 206.000 Haushalte zu, die bisher zwar GIS, aber nur den deutlich geringeren Radiobeitrag zahlten. Für diese Personen verdoppelt sich nun sogar der Beitrag von 6,31 Euro auf mindestens 15,30 Euro im Monat.

ORF kriegt bis zu 800 Millionen Euro pro Jahr

In Summe nimmt der ORF damit mindestens rund 60 Millionen Euro mehr im Jahr ein. Laut manchen Schätzungen könnten die Jahreseinkommen des ORF durch die Haushaltsabgabe sogar auf bis zu 800 Millionen Euro steigen – das wären dann sogar mehr als 100 Millionen Euro mehr als derzeit!