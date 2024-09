"Spielfilm gedreht?": Netz spottet über XXL-Team für ORF-"Sommergespräche"

"Das Team der ORF-Sommergespräche sagt Danke", postete Moderator Martin Thür auf X (vormals Twitter). Dazu gab es ein Bild von ihm und dem Team hinter den Sommergesprächen. Insgesamt sind darauf über 30 Personen abgebildet, was im Netz nicht unbemerkt bleibt. "Habt's an Spielfilm auch gemacht, oder nur die paar Interviews?", fragt etwa ein X-Nutzer, der sich über die Größe des Teams wundert.

Das Team der ORF-Sommergespräche sagt Danke! An den den See, an den Berg und an Sie fürs Zusehen! pic.twitter.com/ZZ68kdcpYb