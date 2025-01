Bauern-Protest: Traktoren kesseln heute Wien ein

Heute um 11.00 Uhr findet eine Kundgebung der unabhängigen Bauernvertretung vor dem Parlament statt.

Wien. „Dutzende Traktoren“ werden heute in Wien erwartet, heißt es aus der Unabhängigen Bauernvertretung gegenüber oe24. Zwischen 100 und 200 Personen sollen insgesamt aus den verschiedensten Bundesländern, darunter auch Tirol, in die Hauptstadt reisen, wo ab 11 Uhr vor dem Parlament eine Kundgebung abgehalten wird. Die Traktoren kommen hauptsächlich aus Niederösterreich. „Aus dem Süden, dem Norden, dem Westen“ werden die Traktoren nach Wien reisen.

Hintergrund. Mit der Aktion will man auf den „desaströsen“ Zustand der österreichischen Agrarpolitik in Österreich wie in Europa aufmerksam machen. In den Regierungsverhandlungen sei das Thema ebenso noch nicht angegangen worden. Auch das Mercosur-Abkommen wird kritisiert.

Nach der Kundgebung soll um circa 12.30 Uhr noch eine Liste an Forderungen an den Nationalratspräsidenten Walter Rosenkranz sowie die Klubobleute der Parteien gegeben werden.