Mitten während der Parlamentsdebatte saß plötzlich ein Passant auf der Regieurngsbank.

Die Präsidiale hat Donnerstagfrüh jenen Vorfall vom Vortag beraten, bei dem ein Mann die Regierungsbank im Nationalrat geentert hatte. Wie Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) heute den Abgeordneten mitteilte, war der Eindringling ein "Nachschleicher". Das heißt, er ist direkt hinter einem Klubmitarbeiter in den Plenarsaal gekommen. Wie man solche Vorfälle künftig vermeiden kann, soll in einem Sicherheitskomitee beraten werden.

Die Klubmitarbeiter wurden jedenfalls ersucht, ihre Ausweise sichtbar zu tragen, damit gleich klar wird, ob sie Zutritt in die Seitenbereiche des Plenarsaals haben. Gefahr dürfte keine bestanden haben. Der Mann war am Eingang sicherheitsüberprüft worden. Angemeldet war er für einen einstündigen Besuch auf der Galerie. Tatsächlich schlich er sich jedoch in den Plenarsaal und nahm auf der zu diesem Zeitpunkt leeren Regierungsbank Platz. In einer umgehend verfügten Sitzungspause wurde er ohne Widerstand aus dem Saal gebracht. Zuvor hatte er noch kundgetan: "Jesus ist eure Rettung."