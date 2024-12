Ampel-Verhandlungen: Kickl fordert von VdB "Plan B, wenn es scheitert"

Via Instagram richtete sich FPÖ-Chef Herbert Kickl an Bundespräsident Alexander Van der Bellen.

FPÖ-Obmann Herbert Kickl forderte Bundespräsident Alexander Van der Bellen via Social Media auf, sich zu den Regierungsverhandlungen zu äußern. Das "von Ihnen beauftragte Verlierer-Gemurkse" laufe schon seit vielen Wochen ohne Ergebnis. "Was ist eigentlich Ihr Plan B, wenn es scheitert", fragte Kickl. "Mit den besten Grüßen, der Wahlgewinner", schrieb Kickl am Ende seines Statements.





Der Angesprochene reagierte darauf nicht, informierte per Posting aber vom Austausch mit den Spitzen von Gewerkschaft und Wirtschaftskammer, Wolfgang Katzian (SPÖ) und Harald Mahrer (ÖVP). "Es ist mir wichtig, während der laufenden Koalitionsverhandlungen auch die Einschätzung der Sozialpartner zu hören", so Van der Bellen: "Ihre Arbeit ist ein wertvolles Fundament für den konsensorientierten Interessensausgleich und das Aufeinander-Zugehen in unserer liberalen Demokratie."