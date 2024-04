Bablers 1. SPÖ-Wahlliste bleibt ohne große Überraschung

Die SPÖ hat nach einigem Hin-und-Her eine Bundesliste für die Nationalratswahl im Herbst gefunden.

Die Liste wurde in den Gremien einstimmig. angenommen. Parteichef Andreas Babler führt das Kandidatenfeld vor der 2. Nationalratspräsidentin Doris Bures und FSG-Chef Josef Muchitsch an.



Gerechnet wird damit, dass die SPÖ mindestens fünf Mandate über die Bundesliste erringt, ein sechstes, allenfalls siebentes könnte aber drinnen sein. Das erste geht an Babler, der in NÖ nicht aufgestellt wurde, Dagegen sind Bures, Frauenchefin Eva Maria Holzleitner und Klubobmann Philip Kucher in den ihren Ländern abgesichert. Somit erhalten Muchitsch, Vize-Klubobfrau Julia Herr, proge-Chef Reinhold Binder und die Salzburgerin Michaela Schmidt sicher Mandate.

Doch auch dahinter bleibt es spannend, da ein Regierungseinzug ein bis drei Mandate zusätzlich frei machen würde. So darf SJ-Chef Paul Stich hoffen und auch SoHo Mario Lindner ist noch im Rennen.