Vexillologie, der Fachbegriff für Flaggenkunde. Ein Begriff, der immer mal wieder im Zusammenhang mit den Ansteckern des FPÖ-Chefs Herbert Kickl steht. Was dahinter steckt und seit wann Kickl angeblich "Peruaner" ist, lesen Sie hier.

Vergangenen Freitag war Herbert Kickl - seine FPÖ erhielt die meisten Stimmen - als erster der fünf Vorsitzenden der Parlamentsparteien bei Bundespräsident Alexander Van der Bellen geladen. Dabei trug er einen vertikal gestreiften Anstecker in den Farben Rot-Weiß-Rot. Ex-Skirennläuferin Nicola Werdenigg sah darin eine "Entgleisung". Immerhin stehe eine "upside down flag" für die "Ablehnung der demokratischen Grundordnung", so Werdenigg. Auch bei Corona-Demonstranten waren häufig Österreich-Fahnen mit auf dem Kopf stehendem Bundesadler zu sehen.

Der "Festung-Österreich-Anstecker" von FPÖ-Chef Herbert Kickl, den er in der Hofburg beim Gespräch mit Bundespräsident Van der Bellen trug.

Kickls Pin wirkt jedenfalls eher seitlich liegend wie ein Banner. So erinnert der Anstecker viel mehr an eine peruanische Flagge. Auch ein Symbol der Revolution? Keineswegs, argumentiert man in der FPÖ. Es handle sich um einen "Festung Österreich"-Anstecker.

Anstecker sorgte schon mehrfach für Wirbel

Die Freiheitlichen müssen sich nicht zum ersten Mal zu dem Rot-Weiß-Rot-Pin äußern. Schon vor rund einem Jahr erklärte Kickl via Facebook: "Nein, das ist nicht die peruanische Fahne". Auch vor rund zwei Jahren verteidigte sich Kickl: "Liebe Fachleute, noch nie etwas von der österreichischen Fahne als Bannerfahne gehört?"

Und wie lange trägt Kickl schon den "Festung Österreich"-Anstecker? Während seiner Zeit als Innenminister setzte der heutige blaue Parteichef vor allem auf "BM. I"-Anstecker, also die Abkürzung seines Amtes. Nach seiner Entlassung als Innenminister verwendete Kickl kaum mehr Pins, ab und an hatte er einen "FPÖ"-Anstecker auf dem Revers, wie etwa beim blauen Sonderparteitag im Juni 2021, wo er offiziell zum Bundesparteiobmann gewählt wurde.

Am 1. Mai 2023 wurde Kickl zum "Peruaner"

Interessant wird es bei der Anstecker-Chronologie erst ab 2023. Auf einem Plakat für die Niederösterreich-Wahl, welches auch beim FPÖ-Neujahrstreffen 2023 gezeigt wurde, ist Kickl in olivgrüner Jacke mit dem "Festung Österreich"-Pin abgebildet. Schon damals sorgte das - neben seiner militärisch anmutenden Jacke - für Aufsehen.

Herbert Kickl bei der 1. Mai-Veranstaltung der FPÖ im Jahr 2023.

FPÖ-Landesparteiobmann Mario Kunasek mit Herbert Kickl anlässlich des Wahlkampfauftakts der FPÖ für die Landtagswahl am Sonntag, 06. Oktober 2024, in Hartberg.

Den richtigen Durchbruch erzielte der vertikal gestreifte Rot-Weiß-Rot-Pin ab der 1. Mai-Veranstaltung der FPÖ am Urfahraner Jahrmarktgelände in Linz im vergangenen Jahr. Seither trägt Kickl bei fast jeder Veranstaltung den mittlerweile berühmten Anstecker. Auch am Wochenende war der FPÖ-Chef in der Steiermark beim Wahlkampfauftakt der Landespartei für die anstehende Landtagswahl mit dem Pin unterwegs.

Das sagt das Bundesverfassungsgesetz

Im Bundesverfassungsgesetz (Artikel 8a) heißt es übrigens: "Die Farben der Republik Österreich sind rot-weiß-rot. Die Flagge besteht aus drei gleichbreiten waagrechten Streifen, von denen der mittlere weiß, der obere und der untere rot sind."